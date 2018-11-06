رئيس الوزراء الكويتى: قادرون على مواجهة أى طارئ بسبب الأمطار الغزيرة

الكويت (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، قدرة الدولة بما لديها من إمكانات، على مواجهة أى طارئ، مشددا على جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة، والأجهزة المعنية، للتعامل مع آثار الأمطار التى شهدتها الكويت.

وقال الشيخ جابر المبارك- فى تصريح لتلفزيون الكويت، خلال جولة تفقدية قام بها لغرفة اتخاذ القرار فى وزارة الداخلية- أنه اطلع عن كثب على الحركة المرورية على كافة الطرق الرئيسية والفرعية، والجهود المشتركة لوزارتى الداخلية، والأشغال العامة، والإدارة العامة للإطفاء، والجهات المعنية فى التعامل الفورى والمباشر مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن قرار تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والمدارس اليوم، جاء لمنح رجال الأمن والجهات المختصة المجال للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية، لاسيما أن الكويت تمر بموجة هطول أمطار غزيرة، وصل منسوبها إلى 57 مليمترا، لافتا إلى احتمال استمرار هطول الأمطار على مدار اليومين القادمين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى، أن أى تقصير من أى جهة بالدولة، سيواجه بكل حزم وشدة، مشددا على جاهزية الجهات المعنية، لأى ظروف طارئة تتعلق بسوء الأحوال الجوية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، استمع خلال تفقده لغرفة اتخاذ القرار فى وزارة الداخلية الكويتية، لإيجاز من القيادات الأمنية المختصة عن الإجراءات الميدانية المتخذة، وكيفية التعامل الفورى مع البلاغات، والتى وصلت إلى أكثر من 1000 بلاغ، تم تحويلها إلى جهات الاختصاص.

كما اطلع على التدابير التى تم اتخاذها من جانب الجهات المختصة، لمواجهة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، وسوء الأحوال الجوية، وانتشار فرق الدفاع المدنى، ودوريات المرور، والأمن العام، والإدارة العامة لشرطة النجدة، على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية على مدار الساعة؛ لتقديم كافة المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية.

من جهتها قالت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، إنها تلقت أكثر من 160 بلاغا على إثر الأمطار الغزيرة التى شهدتها الكويت منذ فجر اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم التعامل معها جميعا، دون وقوع أصابات خطيرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد- فى تصريح صحفى- أن معظم هذه البلاغات كانت حوادث تتعلق بوقوع ماس كهربائى، وعمليات إنقاذ لأشخاص علقت مركباتهم فى تجمعات مياه الأمطار، إضافة إلى غرق بعض سراديب المنازل، مؤكدا عدم وجود أى أصابات.

وأكد الفريق المكراد، أن فرق الإطفاء فى حالة استنفار حاليا للاستجابة للبلاغات الواردة إليها، داعيا المواطنين الكويتيين والمقيمين إلى عدم الخروج إلا فى حالات الضرورة، بسبب تجمع مياه الأمطار على الطرق، لافتا فى الوقت نفسه، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح، يتواجد حاليا فى غرفة العمليات لمتابعة جهود رجال الإطفاء خلال هذه الفترة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الكويتية- فى بيان صحفى- أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية، ومن منطلق حرصها على سلامة الجميع، فإنها تهيب بالمواطنين الكويتيين والمقيمين البقاء فى منازلهم، ما لم تستدع الضرورة الخروج؛ وذلك لوجود تجمعات لمياه الأمطار على عدد من الطرق الرئيسية.

وأضاف البيان أنه جارى التعامل مع الطرق المغلقة بسبب تجمعات المياه من قبل رجال الأمن، بالتعاون مع وزارة الأشغال وكافة الجهات المعنية، داعيا قائدى المركبات إلى التعاون مع رجال المرور؛ لتيسير الحركة المرورية، والالتزام بقواعد المرور، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والحيطة والحذر لسوء الأحوال الجوية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت استقبالها 205 حالات طارئة، منهم 157 حالة ربو وقلب، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها الكويت، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات وفيات، فيما أعلن مجلس الوزراء الكويتى، تعطيل العمل فى جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والمدارس والجامعات؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت قد شهدت على مدى اليومين الماضيين، سوءا فى الأحوال الجوية؛ حيث أضاءت صواعق البرق الشديدة سماء الكويت، فيما تعرضت جميع محافظات الكويت الست إلى أمطار غزيرة.