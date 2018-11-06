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رئيس الأركان الليبى يزور منفذ مساعد ويتابع سير العمل

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:52 م
رئيس الأركان الليبى يزور منفذ مساعد ويتابع سير العمل الفريق الناظورى يزور الحدود المصرية الليبية
كتب : أحمد جمعة
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زار رئيس الأركان الليبى، الفريق عبدالرازق الناظورى، منفذ مساعد البري الحدودى الرابط بين الحدود الليبية المصرية وذلك للوقف على آخر المستجدات ومتابعة عملية سير العمل فى منفذ مساعد البرى.

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وقالت رئاسة الأركان الليبية فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن الفريق الناظورى ناقش خلال الزيارة بعض الأمور المتعلقة بدخول وخروج شاحنات نقل البضائع والوقوف على أهم العراقيل التى يعاني منها المنفذ بشكل عام وضرورة حلها فى أسرع وقت ممكن حتى يعمل المنفذ بشكل طبيعى.

 

كما أصدر الناظورى تعليماته الفورية بالقبض على بعض المتورطين فى تعطيل وعرقلة عمل المنفذ وعملية دخول وخروج شاحنات نقل البضائع.

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وأكد الناظورى أنه لن يتهاون مع أى أشخاص يثبت تورطهم في تعطيل العمل أو استغلال نفوذهم لأغراض شخصية.

 

كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، قد زار القاطع الحدودي الجغبوب والكتيبة 108، وذلك للاطلاع على سير تأمين الحدود.

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وأكد الناظورى على حرصه التام فى تعزيز التعاون بين ليبيا ومصر، للحد من عمليات التهريب واختراق الحدود ومكافحة عصابة الاتجار بالبشر تسلل الجماعات الإرهابية.


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