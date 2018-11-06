دواوين الوزارات×24 ساعة..التعليم تتيح موقع الوزارة لتحديث بيانات مرشحو العمل بالثانوية

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
"بشائر القمح" 28 مديرية تتأهب لاستقبال الموسم الشتوى.. الزراعة تعلن توفير 32% من الأسمدة بـ3 جمعيات وجارى الشحن والصرف للفلاحين.."المحاصيل الحقلية": برامج إرشادية بالغيطان للتوسع بنظام المصاطب
وزارة التعليم العالى:
وزارة القوى العاملة:
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