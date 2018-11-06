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دواوين الوزارات×24 ساعة..التعليم تتيح موقع الوزارة لتحديث بيانات مرشحو العمل بالثانوية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:13 ص
دواوين الوزارات×24 ساعة..التعليم تتيح موقع الوزارة لتحديث بيانات مرشحو العمل بالثانوية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
اعداد وليد عبد السلام
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:
 
وزارة التضامن الاجتماعى:
 
 
وزارة التربية والتعليم:
 
 
 
وزارة النقل:
 
 
وزارة الزراعة:
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
وزارة القوى العاملة:
 

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