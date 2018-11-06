خبراء مصريون وفرنسيون بهندسة الزقازيق يضعون خطة لاستخدام السيارة الكهربية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور هيثم سعد رمضان الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والباحث الرئيسي للمشروع البحثي HyGrid-IMHOTE المشترك بين الجانب المصري والجانب الفرنسي اليوم، وضع خارطة الطريق لاستخدام السيارة الكهربية والتوك توك الكهربائي المطور، لتوفير الطاقة وتجنب وتقليل الاختناق المروري بمحافظة الشرقية التي شاركوا في وضعها معه ثلاثة من كبار الباحثين في مجال الطاقة الهيدروجينية و خلايا الوقود هم البروفيسور محمد بشريف رئيس فريق البحث الفرنسي, و البروفيسور دانيال هيسيل رئيس فيدرالية معامل أبحاث خلايا الوقود FCLAB بفرنسا ،والبروفيسور ماري سيسيل بيرا نائب رئيس معمل فيمتو بفرنسا حيث تم إعداد دراسة ميدانية لحصر عدد التكاتك في محافظة الشرقية ومن خلال حصر تقريبي ومقابلات ميدانية مع أصحابها ، تم تقدير ما يمكن توفيره من الوقود في تسييرها ومن ثم مردود ذلك علي الاقتصاد .



جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل المصرية الفرنسية الثانية حول الطاقة الهيدروجينية وخلايا الوقود وتطورها التي نظمتها اليوم هندسة الزقازيق بالتعاون مع معهد بلفورت مونتبلارد الفرنسي في إطار المشروع البحثي المشترك بين الجانب المصري والجانب الفرنسي في مجال الطاقة الهيدروجينية و خلايا الوقود تحت رعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة وبحضور . الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة علاء عطا عميد الكلية والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق واللواء مهندس هاني دري أباظة عضو مجلس النواب ، والدكتور محمود سطوحي ، مستشار رئيس الجامعة لمشروعات التطوير والدكتور هشام فوزي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور صبري عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بالكلية .

وخلال الافتتاح رحب الدكتور علاء عطا بالحضور، مشيراً إلى أن هذه الورشة ضمن فعاليات التعاون المستمر والمشترك بين الجانب المصري والجانب الفرنسي في مجال المشروعات البحثية .

وقال اللواء مهندس هاني دري أباظة، أن مصر تعول على التكنولوجيا حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا اتفاقيات لإدخال الكليات التكنولوجية لمصر، مؤكدا أنه لا وجود لنا خلال الفترة القادمة إلا بالبحث العلمي واستثمار البحوث العلمية والتعليمية في الجامعات وتسويقها داخل مصر وخارجها وهو ما تتيحه الدولة للجامعات من حرية إقامة شراكات مع هيئات التصنيع والبحث العلمي ورجال الصناعة لتعزيز الموارد الذاتية لها.

واتفق الدكتور أشرف الشيحي مع المهندس هاني أباظة في أهمية تحويل البحث العلمي لمنتج والمنتج لاقتصاد وبالتالي توجيه منظومة البحث العلمي لخدمة وتطوير المجتمع وتعزيز التعاون بينهم خلال الفترة المقبلة .

