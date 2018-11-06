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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة يتاجران بها فى الطالبية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:28 م
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة يتاجران بها فى الطالبية حجز - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، بعدما ضبطت بحوزتهما 96 لفافة هيروين بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمان على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، بإشراف العميد سامح الحميلى مدير الإدارة، إلى تورط "محمد. س" و"أحمد. ن" عاطلين، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن العقيد محمد حامد والرائد شريف البطران من القبض على المتهمين، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبحوزتهما 96 لفافة هيروين، ومبلغ 28 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.


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