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جنايات القاهرة ترفض استئناف المتهمين فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:53 م
جنايات القاهرة ترفض استئناف المتهمين فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان محكمة صورة أرشفية
كتبت أمنية الموجي
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رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من المتهمين فى قضية المحور الإعلامى  لجماعة الإخوان ، الذين صدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا، بحبس على ذمة التحقيقات التى تجرى مع كل من "  عادل .  ص ،  " وزينب .  أ "   و " وليد .  ا " ، بعدما اسندت لهم النيابة اتهامات  بنشر الشائعات والبيانات الكاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية 441  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ،  بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهد  زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


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