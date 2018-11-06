جمارك الإسكندرية: 3.7 مليار جنيه قيمة سيارات وقطع غيار مفرج عنها فى أكتوبر

كتب أحمد يعقوب

أفرجت جمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى عن 9633 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و 393.5 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة كمال نجم، على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين، فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر اكتوبر الماضى نحو 954 مليون و 772 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 627 مليون جنيه.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 807 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 659 مليون و 266 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر اكتوبر الماضى نحو 125 مليون و 214 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 43 مليون جنيه.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 974 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أكتوبر الماضى بقيمة بلغت 682 مليون و 576 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن قطع الغيار خلال شهر اكتوبر الماضى نحو 90 مليون و 430 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 18 مليون و 742 ألف جنيه.

وخلال شهر أكتوبر الماضى تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 322 مليون و 67 ألف جنيه.