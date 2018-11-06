جامعة القاهرة تقيم حفل تأبين المفكر والناقد سيد البحراوى بكلية الآداب

ألقى الدكتور عبد الله التطاوي، المستشار الثقافى لرئيس جامعة القاهرة، كلمة نيابة عن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك خلال حفل تأبين الدكتور سيد البحراوى الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والذى نظمته كلية الآداب.

وقال الدكتور عبد الله التطاوي، إن جامعة القاهرة ودعت خلال أشهر قلائل ستة من أعمدة علمائها الذين فقدتهم وهى تبذل قصارى الجهد تجاه مرضهم الأخير، حيث رحل من الآداب والتجارة كل من الدكتور عبد الحميد السيورى والدكتور حلمى البشبيشى والدكتور أحمد فهمى جلال والدكتور محمود السيد والدكتور سيد البحراوى والدكتور زين العابدين أبو خضرة.

وأوضح التطاوي، أن سيد البحراوى كان واحدًا من الذين شاركوا فى صياغة الأعراف والقيم الجامعية منذ عشرين عامًا، وكان شريكا أمينًا فى حركة التأليف الجماعى بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة، الذى عرف كيف تنجح تجربة فريق العمل عبر ثقافة التعددية والتنوع والاختلاف، قائلًا: "إن رحيل هؤلاء العلماء خسارة كبيرة لنا ولجامعة القاهرة التى تعلموا فى رحابها ثم علموا أجيالاً من تلاميذهم على مدى ما يقرب من نصف قرن من الزمان".

وأضاف التطاوي، أن الدكتور سيد البحراوى أسهم بفكرة المنهجية فى تأصيل مقررات دراسية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، والتى تظل مدينة له بالابتكار فى التنبيه لأهمية الدراسات البينية على غرار علم اجتماع الأدب، أو علم نفس الإبداع، أو الأدب والفكر المعاصر، إلى جانب الطفرة المنهجية التى تحسب له.

حضر حفل تأبين الدكتور سيد البحراوى، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية، والأساتذة، والطلاب، وأسرة الراحل، وعدد من الكُتاب والأُدباء.

جدير بالذكر أن الدكتور سيد البحراوي، ناقد وأديب وأستاذ جامعى بقسم اللغة العربية فى آداب القاهرة، وعمل فى جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الاشراف على عشرات الرسائل العلمية فى مصر والجزائر وفرنسا، وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، وصدر له العديد من الأعمال النقدية والابداعية، بجانب عدد من الأعمال الأدبية.