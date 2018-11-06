جامعة الأزهر الحكومة التدخل لإنقاذ أرواح الطلاب بإنشاء كوبرى مشاة بطريق النصر

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن مجلس الجامعة ناشد الجهات الحكومية للتدخل لإنقاذ أرواح طلاب الجامعة بإنشاء كوبرى مشاة أو نفق لتقليل الحوادث، وتنفيذ 2 كوبرى فى شارعى المخيم الدائم وشارع النصر، إضافة إلى إنشاء سور حديدى أو نفق علي طريق النصر بالإضافة إلى كوبرى مشاة أمام كليات البنات بشارع يوسف عباس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج اجتماع مجلس الجامعة الطارئ بشأن الحوادث المتكررة أمام مقر الجامعة، أنه تم إنشاء عدد من المطبات وإشارات المرور، مطالبا بتنفيذ مطالب الجامعة لحماية الطلاب، مضيفا أن هناك آراء بعدم إمكانية إنشاء كوبري أو نفق وهو رأي مردود عليه لأن المنطقة بها كباري ولن يعد تشويه للطرق خاصة وأن هناك لافتة إعلامية كبري علي طريق النصر بنفس حجم ومواصفات كوبري المشاة،ون فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قام بتسديد تكاليف إنشاء مطبات صناعية أمام الجامعة.