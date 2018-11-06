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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:29 ص
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تنفيذ 221 إزالة إدارية وتحرير 15 محضر مخالف ببنى مزار بالمنيا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:09 ص
تنفيذ 221 إزالة إدارية وتحرير 15 محضر مخالف ببنى مزار بالمنيا حمله اشغالات- أرشيفية
فريق المحافظات
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تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية ، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام .

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملات لرفع الإشغالات بشوارع بورسعيد والعاشر من رمضان وشارع الجلاء بمدينة بني مزار، وأسفرت عن تنفيذ 221 إزالة إدارية، وتحرير 15 محضر إشغال، و34 محضر ضبط إشغال و 5 محاضر رخصة بيئة ونظافة عامة و6 محاضر إدارة منشآت بدون ترخيص.

 
 

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