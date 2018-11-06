تفحم شقة بالكامل فى مدينة إسنا بالأقصر وإنقاذ توأم من الموت

الأقصر – أحمد مرعى

أنقذت العناية الإلهية طفلين توأم من الموت المحقق فى حريق شقة بالطابق الثالثة فى عقار بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتم إنقاذهما والمنطقة من الموت، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بنشوب النيران فى شقة بالطابق الثالثة ملك تاجر غلال بجوار مجمع محاكم إسنا جنوبى الأقصر، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ لموقع الحريق، وتبين أنه يوجد داخل الشقة طفلين توأم وهما كل من "أمير.ح.ع" و"أميرة.ح.ع، وأقدم المواطن "إبراهيم.ع" 32 سنة على إنقاذهما وأخرهما لرجال الإنقاذ من بلكونة الشقة وأنقذهم الأهالى ورجال الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل إنتقالها للشقق المجاورة.

وتبين من الخلال المعاينة المبدئية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن تفحم غرفة النوم وحجرة جلوس وحجرة الأطفال بالكامل، وكذلك تفحم كافة محتويات الشقة، كما أصيب الطفلين بحروق فى الذراع والرقبة وأصيبت الطفلة بإغماء جراء الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق