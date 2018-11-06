تعطيل عمل الخطوط الجوية الكويتية لسوء الأحوال الجوية

رويترز

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية على موقع "تويتر" إنها قررت تعطيل العمل اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث شهدت االكويت مساء أمس الاثنين، صواعق برقية شديدة اضاءت سماءها، وسط أمطار غزيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى تكدسات مرورية كبيرة على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة فى ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى بعض المناطق، وما صاحبه من رياح شديدة.

من جانبها، أهابت وزارة الداخلية الكويتية، قائدى السيارات بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة جراء موجة الطقس السيىء، والعمل على ترك مسافات بين السيارات وبعضها البعض، وعدم استخدام المكابح بشكل مفاجىء، لعدم انزلاق السيارات بسبب كثرة مياه الأمطار.