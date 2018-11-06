تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات الكويتية لسوء الأحوال الجوية

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أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، تعطيل الدراسة في جميع المدارس الجامعات، بناء على تعليمات مجلس الوزراء الكويتى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح العازمى – فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء – أنه تقرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس، وكليات التعليم التطبيقي، وجامعة الكويت؛ وذلك إلى حين تحسن الأحوال الجوية فى الكويت.

كانت الكويت قد شهدت على مدى اليومين الماضيين، سوءا فى الأحوال الجوية؛ حيث أضاءت صواعق البرق الشديدة سماء الكويت، فيما تعرضت محافظات الكويت الست إلى أمطار غزيرة.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة فى تكدسات مرورية كبيرة على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة فى ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى بعض المناطق، وما صاحبه من رياح شديدة، وحذرت وزارة الداخلية الكويتية قائدى السيارات بضرورة توخى الحيطة أثناء القيادة جراء موجة الطقس السيىء، وكذلك مناشدة مرتادى البحر بوقف رحلاتهم البحرية.