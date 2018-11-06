تعرف على رسالة "خارجية الإمارات" للمواطنين حول جواز السفر

كتب محمد عبد العظيم

طالبت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين، بعدم تداول أى معلومات تخص جواز السفر الإماراتى قبل التأكد من صحتها، عبر الجهات الرسمية.

وناشدت الوزارة فى بيان لها: "وزارة الخارجية والتعاون الدولى ترجو من الجمهور الكريم عدم تداول أي معلومات مغلوطة حول قوة جواز السفر الإماراتى وضرورة الرجوع للقنوات الرسمية التابعة للوزارة".





وكان هاشتاج "جواز السفر الإماراتى"، تصدر قائمة الأكثر تداولا فى دولة الإمارات، وهو الأمر الذى دفع وزارة الخارجية إلى إصدار هذه الرسالة للمواطنين.