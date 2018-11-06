video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على رسالة "خارجية الإمارات" للمواطنين حول جواز السفر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:07 م
تعرف على رسالة "خارجية الإمارات" للمواطنين حول جواز السفر عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتى
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

طالبت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين، بعدم تداول أى معلومات تخص جواز السفر الإماراتى قبل التأكد من صحتها، عبر الجهات الرسمية.

وناشدت الوزارة فى بيان لها: "وزارة الخارجية والتعاون الدولى ترجو من الجمهور الكريم عدم تداول أي معلومات مغلوطة حول قوة جواز السفر الإماراتى وضرورة الرجوع للقنوات الرسمية التابعة للوزارة".

2323
 

وكان هاشتاج "جواز السفر الإماراتى"، تصدر قائمة الأكثر تداولا فى دولة الإمارات، وهو الأمر الذى دفع وزارة الخارجية إلى إصدار هذه الرسالة للمواطنين.

1

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد الله بن زايد يبحث مع وزير التجارة الدولية الكندى سبل دعم التعاون

عبد الله بن زايد: يجب على قطر وقف التدخل فى الشؤون الداخلية لجيرانها

عبد الله بن زايد: المجتمعون بالرياض أكثر حرصا على مواجهة الإرهاب من الأوروبيين

الامارات

اخبار الامارات

اليوم السابع بلس

جواز السفر الاماراتى

وزارة الخارجية الاماراتية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة