تراجع سعر البرتقال البلدى نصف جنيه اليوم الثلاثاء 6-11-2018

أسماء أمين

تراجع سعر البرتقال البلدى نصف جنيه، اليوم الثلاثاء، فى سوق العبور، وتراجع سعر كيلو البرتقال السكرى جنيها ليصل إلى 3 جنيهات وارتفع سعر اليوسفى جنيها ليصل من 3 إلى 7 جنيهات.

ووصل سعر كيلو التين البرشومى من 6- 10 جنيهات، والعنب الأحمر بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها من 4-5 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 3 إلى7 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها.