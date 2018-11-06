تدمير مقر لتنظيم داعش به مواد متفجرة بقضاء الشرقاط العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تدمير مقر لتنظيم (داعش) الإرهابى يضم مواد تفجير عثر عليه بقضاء الشرقاط فى محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية- فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء، أن عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من الوصول إلى إحدى مقرات (داعش) بجبل الخانوكة فى الشرقاط، وذلك بالتعاون مع الحشد الشعبي.

وأوضحت أنه تم ضبط كميات من العبوات الناسفة، بالإضافة إلى بعض التجهيزات التى تشمل ملابس التنظيم داخل المقر.