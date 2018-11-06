البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، تداول 8175 شاحنة بضائع بمينائى سفاجا ونويبع خلال شهر أكتوبر الماضى من خلال استقبال 4046 شاحنة ومغادرة 4129 شاحنة ، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 4771 شاحنة على متن ثلاث سفن وهى الحرية ونما اكسبريس وبوسيدون اكسبريس بكمية وارد 2109 شاحنة وصادر 2662 شاحنة ، بينما شهد ميناء نويبع تداول 3404 شاحنة على متن السفينتين ايلة وبريدج بكمية وارد 1937 شاحنة وصادر 1467 شاحنة .

وقامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات لتشجيع حركة التصدير وتذليل العقبات أمام المصدرين بانشاء ساحة انتظار للشاحنات والمبردات وزيادة عدد العبارات الخاصة بنقل الشاحنات لتوصيل البضائع والحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية الي مختلف الأسواق الخليجية ، وذلك بمعدل ما بين 150 الي 250 شاحنة ومبرد يوميا تقل الاف الأطنان من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية والفواكه المصدرة للسعودية ودول الخليج العربي وايجاد اماكن لهذه الشاحنات علي العبارات التي تعمل علي أهم خط ملاحي تصديري يربط اسواق الأنتاج في مصر بأسواق الاستهلاك بالسعودية ودول الخليج العربي .

وشدد اللواء مهندس هشام ابوسنه رئيس الهيئة ، على مديرى الموانئ بتقديم كافة التسهيلات لانهاء الإجراءات وتذليل العقبات لسفر ووصول الشاحنات والمبردات بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وساهمت أعمال التطوير بمينائى سفاجا ونويبع على زيادة التبادل التجارى حيث تضمنت انشاء محطات للصادر والوارد وساحات لشاحنات الصادر والوارد وساحات مغطاة للبرادات ومبانى خدمية للسائقين ومبنى إدارى ومبنى لوجيستى لخدمة المتعاملين مع الميناء و المحطة مزودة بكافة مرافق البنية التحتية.

وأصبح الخط الملاحي سفاجا- ضبا اهم خط ملاحي لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية ودول الخليج العربي ويتم اجراء التفتيش البحري علي العبارات في كل رحلة والتأكد من صلاحيتها للابحار وتستوعب كل عبارة مابين 60 الي 100 شاحنة في الرحلة الواحدة ، بالإضافة إلى أن هناك زيادة كبيرة في حركة التصدير بالشاحنات والمبردات بين مصر والسعودية ودول الخليج العربي من خلال ميناء سفاجا .