تحصين 80% من الثروة الحيوانية بالقليوبية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

القليوبية - إبراهيم سالم

أكدت الدكتورة أمل العسيلى، مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أن حملة تحصين الحيوانات والمواشى ضد الحمى القلاعية فى طريقها للانتهاء من الأعداد المستهدفة، إلى جانب التسجيل والترقيم لكل الحيوانات لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة للتصدى لمرض الحمى القلاعية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تحصين 135 حيوانا ضد مرضى الحمى القرعية وحمى الوادى المتصدع منذ انطلاق الحملة فى 1/10/2018 حتى أمس الإثنين 5 نوفمبر، بنسبة تخطت الـ80% من المستهدف.

وأضافت مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكثيف الأعمال خلال الفترة المتبقية من الحملة من خلال شن حملات التحصين على الأسواق الرئيسية بالمدن منها أسواق "شبين القناطر، وبنها، وقليوب، وكفر شكر، وطوخ"، والتى تختص ببيع وتداول الحيوانات، حيث يتم كل الحيوانات التى تدخل لتلك الأسواق من خلال الحملات.

وأوضحت الدكتورة أمل العسيلى أن المستهدف تحقيقه خلال الحملة هو تحصين 167 ألف حيوان، حيث تم مد المدة المحددة للحملة أسبوعا آخر عقب انتهائها نهاية أكتوبر الحالى، مشيرة إلى أن الحملة تأتى فى إطار دور وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها، من خلال تحصين الحيوانات وحمايتها من الأمراض الوبائية المختلفة خاصة الحمى القلاعية، والتى تهدف إلى تخفيف العبء على كاهل الفلاح والمربى البسيط.