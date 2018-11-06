تأجيل محاكمة 5 متهمين بتزوير محررات رسمية لـ8 نوفمبر

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 5 متهمين بتزوير محررات رسمية، لجلسة 8 نوفمبر لحضور المحامي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي وشادى رفقي عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين يحيي زكريا مهندس استشاري حر، ومحجوب رزق متعهد حفلات، وعبد الرحيم محمد أمين شرطة، وعبد الخالق مصطفي مراقب أمن، وغريب عبد المعطي صاحب محل، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، في ارتكاب تزوير محرر رسمى بطاقة رقم قومى خاصة منسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية على غرار المحررات الصحيحة.

كما كشفت التحقيقات، اشتراك المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير محررات رسمية وهي إخطار تخصيص مباني وعقد تخصيص أرض إسكان فيلات، ونسبوا فيهما صدورهما لهيئة المجتمعات العمرانية جهاز تطوير مدينة القاهرة الجديدة، بطريق الإصطناع علي غرار المحررات الصحيحة.