"بيطرى أبوسمبل" يفرج عن 3029 رأساً من الإبل السودانية

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

استقبل الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، أمس الاثنين شحنة من الإبل الحية القادمة من السودان عبر منفذ ميناء أرقين البرى، على الحدود المصرية السودانية.

وقال ياسر دياب تاجر جمال، إن الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل استقبل 3029 رأسًا من الإبل قادمة من السودان، موضحا أنه تم إيداع الشحنة بالحجر لاستكمال إجراءات الإفراج البيطرى، والكشف عليها حيث تم سحب عينات عشوائية وإرسالها للمعامل لفحصها وتحصينها ضد الأمراض.

وأضاف "دياب"، فى تصريحات صحفية، أنه بعد التأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من انطباق الاشتراطات البيطرية وصلاحية الشحنة للاستهلاك سيتم الإفراج عنها وتسليمها للوكلاء، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.