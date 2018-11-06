بومبيو يلتقى مسئولا فى كوريا الشمالية الخميس المقبل بنيويورك

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن وزيرها مايك بومبيو والممثل الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيجان سيلتقيان مع رئيس إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال الكورى الشمالى نائب رئيس اللجنة المركزية فى الحزب الحاكم كيم يونج تشول بعد غد الخميس فى نيويورك؛ لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن وزارة الخارجية أن بومبيو والمسئول الكورى سيناقشان التقدم المحرز فى جميع النقاط الأربع الرئيسية للبيان المشترك الصادر عن مؤتمر سنغافورة، بما فى ذلك ما تم إنجازه فى عملية نزع السلاح النووى نهائيا من كوريا الشمالية.

يذكر أن كوريا الشمالية كانت حذرت الجمعة الماضية من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووى إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونج يانج، ولم تختبر كوريا الشمالية أسلحة نووية أو صواريخ باليستية منذ نحو عام، وقالت إنها أغلقت موقع اختباراتها النووية مع خطط لإغلاق عدة منشآت أخرى.