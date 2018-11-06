video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يلتقى مسئولا فى كوريا الشمالية الخميس المقبل بنيويورك

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:33 ص
بومبيو يلتقى مسئولا فى كوريا الشمالية الخميس المقبل بنيويورك بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن وزيرها مايك بومبيو والممثل الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيجان سيلتقيان مع رئيس إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال الكورى الشمالى نائب رئيس اللجنة المركزية فى الحزب الحاكم كيم يونج تشول بعد غد الخميس فى نيويورك؛ لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن وزارة الخارجية أن بومبيو والمسئول الكورى سيناقشان التقدم المحرز فى جميع النقاط الأربع الرئيسية للبيان المشترك الصادر عن مؤتمر سنغافورة، بما فى ذلك ما تم إنجازه فى عملية نزع السلاح النووى نهائيا من كوريا الشمالية.

يذكر أن كوريا الشمالية كانت حذرت الجمعة الماضية من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووى إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونج يانج، ولم تختبر كوريا الشمالية أسلحة نووية أو صواريخ باليستية منذ نحو عام، وقالت إنها أغلقت موقع اختباراتها النووية مع خطط لإغلاق عدة منشآت أخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بومبيو: العقوبات الأمريكية على إيران كان لها تأثير هائل

بومبيو: أمريكا تحاول إقناع الصين بالتصرف كدولة طبيعية

بومبيو

الخارجيه الامريكيه

كوريا الشماليه

شبه الجزيره الكوريه




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة