بعد إعلان موعد افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن كوبرى كلابشة × س و ج

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل،، عن موعد إفتتاح مشروع محور كوبرى كلابشة الجديد بمحافظة أسوان، والمقرر له 30 يونيو المقبل، ضمن تصريحاته خلال زيارته الأخيرة بأسوان، ويستعرض "اليوم السابع" كافة المعلومات عن المحور الجديد من خلال الأسئلة والأجوبة التالية:

ما هو مشروع محور كوبرى كلابشة ؟

يعد كوبرى كلابشة الجديد أحد أبرز المشاريع التنموية بمحافظة أسوان، وأكبر مشروعات الكبارى بصعيد مصر.

أين يقع المشروع ؟

يقع المشروع على أرض محافظة أسوان ، ويربط غرب النيل حيث الطريق الصحراوى وقرية فارس، بشرق النيل حيث مدينة كلابشة، ويمتد الكوبرى لنحو 6 قرى، وهى "فارس وفطيرة والسلسلة" التابعة لمركز كوم أمبو، و"دهميت ودابود والأمبيركاب" التابعة لمركز نصر النوبة.

متى بدأ العمل فى المشروع ؟

بدأ العمل فيه بموجب القرار الوزارى رقم 1313 لسنة 2013 .

ومتى سيتم الانتهاء منه ؟

أعلن وزير النقل عن الانتهاء من المشروع فى 30/6/2019 ، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال شهر فبراير المقبل.

وكم بلغت نسبة التنفيذ الحالية ؟

بلغت نسبة التنفيذ للكوبرى حالياً 75 % بحسب تصريحات وزير النقل.

وما هى مكونات المشروع ؟

يتكون محور كوبرى كلابشة من 10 كبارى "كوبري نيل و9 كباري فرعية" بالإضافة إلى عدد 6 أنفاق.

كم يبلغ طوله وعرضه ؟

يبلغ طول الكوبرى 23 كيلو متر وعرضه 21 متراً.

وكم تقدر تكلفته الإنشائية ؟

بلغت تكلفة إنشاء المشروع 655 مليون جنيهاً.

وما هى أهداف المشروع ؟

زيادة المحاور العرضية وربط شرق النيل بغربه في هذه المنطقة ومد شريان رئيسي بالمنطقة الصحراوية الغربية وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل والمساهمة في دعم التنمية السياحية بمحافظة أسوان.