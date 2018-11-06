بسبب بريكست.. شركة ألمانية تغلق مصنعين فى بريطانيا.. و500 موظف مهددين

أ ف ب

أعلنت شركة شافلرالألمانية لصناعة مكونات السيارات الثلاثاء أنها تعتزم إغلاق إثنين من مصانعها فى بريطانيا، بسبب الغموض الذى يكتنف مسيرة بريكست.

وجاء فى بيان أن المجموعة التى توظف حاليا ألف شخص فى البلاد تنوى إغلاق مصنعيها فى بلايموث (جنوب بريطانيا) ولانلى (ويلز) خلال عامين والإبقاء فقط على مصنع شيفلد (وسط بريطانيا). كما تنوى جمع مركزى اللوجستية فى هيرفورد (وسط غرب) وساتن (وسط) فى مركز واحد فى هيرفورد.

وبحسب الإعلام البريطانى سيؤدى ذلك إلى إلغاء 500 وظيفة.

وقالت شافلر "الشكوك حول بريكست أحد عوامل تحليل السوق البريطانية". وأضافت أن 15% فقط من إنتاجها فى بريطانيا مخصص للسوق المحلية ويصدر الباقى إلى أوروبا.

وقال المسؤول عن السوق الأوروبية فى المجموعة يورجن زيجلر فى البيان "بريكست ليس السبب الوحيد وراء قرارنا المتعلق بالسوق البريطانية بل ضرورة توقع سيناريوهات معقدة".

وأضاف أن الأنشطة التى سيتم إلغاؤها ستنقل "إلى مواقع أخرى خارج البلاد".

ونشر البيان غداة إعلان مجموعة "ميشلان" الفرنسية لصناعة الإطارات نيتها إغلاق مصنعها الإسكتلندى فى داندى منتصف العام 2020 حيث يعمل 845 موظفا متذرعة بالمنافسة الآسيوية وتراجع الطلب على إطارات 16 إنش أو أقل التى تنتج فيه.