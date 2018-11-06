بدء مجلس جامعة الأزهر الطارئ لبحث تأمين دخول وخروج الطلاب من بوابات الجامعة

بدأ مجلس جامعة الأزهر جلسته الطارئة منذ قليل، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ود.إبراهيم الهدهد ،رئيس الجامعة الأسبق ، ونواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات، لبحث وجود حلول قطعية وعاجلة فى تأمين دخول وخروج الطلاب من بوابات الجامعة.

وكان قد تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، محيط الجامعة وبوابات الدخول والخروج عقب عودته من جولة خارج البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

وراجع رئيس الجامعة بدقة إجراءات الأمان للدخول والخروج للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأكد رئيس الجامعة - خلال جولته - أن إدارة الجامعة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على أبنائها وعدم تعرضهم لأية مخاطر خلال رحلتهم العلمية.