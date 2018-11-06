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بالاسماء.. تعيين 45 خطيب مكافأة بالإسماعيلية والجيزة والغربية والفيوم والقاهرة والمنوفية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:37 ص
بالاسماء.. تعيين 45 خطيب مكافأة بالإسماعيلية والجيزة والغربية والفيوم والقاهرة والمنوفية محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة الاختبار الشفوي لخطباء المكافأة الجدد الراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة ممن اجتازوا امتحانات التصفية الأولية بالمديريات الإقليمية ، والتصفية النهائية بالديوان العام ، وعددهم : ( 45 ) خطيبًا جديدًا من مديريات أوقاف : ( الإسماعيلية والجيزة والغربية والفيوم والقاهرة والمنوفية ) ، وذلك على بند التحسين بدءًا من 1 / 12 / 2018م ، وعليهم الحضور خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وإلا يعد منسحبًا من المسابقة ، ومعهم المستندات التالية :

– صورة من المؤهل الدراسي.
– صورة شهادة الميلاد.
– 2 صورة ضوئية حديثة.
م الاسم المديرية
1. محمود محمد عبد العال محمد يوسف الإسماعيلية
2. محمد عبد الفتاح محمد السيد الإسماعيلية
3. أحمد محمد حسن محمد الإسماعيلية
4 أحمد محمد عبد الله سعيد الجيزة
5. أحمد متولي عبد الكريم متولي الجيزة
6. عيد سعيد السيد فرج غنام الجيزة
7.  مصطفى محمد حماد النقيب الجيزة
8. عبد الله أحمد عمر مصطفى الجيزة
9.  محمد حفني سيد بركات الجيزة
10. محمود أحمد صديق أحمد الجيزة
11.  مصطفى رمضان على محمد الجيزة
12. صبحي سيد حسن عبد الفتاح الجيزة
13. مصطفى السيد أحمد الغمري الغربية
14. أحمد رجب مصطفى محمد السعداوي الغربية
15.  راضي محمد عبد الوهاب عبيد الغربية
16. أحمد عبد القادر فتوح حمد الغربية
17.  محمد كرم محمد البيومي الغربية
18.  وجدي سليمان حسن دربالة الغربية
19. أحمد محمد حامد النجار الغربية
20. أحمد عبد العزيز عبد اللطيف الجليس الغربية
21. محمد عبد المنعم محمد شرف الغربية
22. شعبان محمد خميس مصطفى العزيري الغربية
23. نور الدين مصباح أحمد منصور الغربية
24.  أحمد سعيد إسماعيل أبو سالم الغربية
25. أحمد مرتضى أحمد سلامه الغربية
26.حامد عبد الحليم حامد ناصف الغربية
27.  أحمد سعد فتوح العجمي الغربية
28.   إبراهيم إبراهيم البسطويسي جودة الغربية
29. أيمن شكري إبراهيم القاضي الغربية
30.   أحمد سالم أحمد سليم الغربية
31.  جابر أبو زيد جابر مرسي الفيوم
32. محمد عيسى خليل دسوقي الفيوم
33. أحمد عبد الظاهر عواد طنطاوي الفيوم
34. جمعة فتحي محمود أحمد الفيوم
35.  محمود حسن على عبد المقصود الفيوم
36.  محمد خضر عيد خضر الفيوم
37. محمود سعد محمد جودة الفيوم
38.  مصطفى محمود محمد بليدي الفيوم
39. شعبان المغاوري السيد محمدي القاهرة
40. محمد عبد الحميد عبد الستار جويلى المنوفية
41. حسام محمد عبد اللطيف طوطح المنوفية
42. عبد اللطيف عبد النبي عبد اللطيف محمد المنوفية
43.  محمد الشحات أحمد الفحل المنوفية
44. سعد حمدي سعد عيد المنوفية
45. أحمد رزق محمد سيد أحمد المنوفية.


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