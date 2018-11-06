انقطاع التيار الكهربائى عن بعض مناطق مدينة بنى سويف لمدة يومين

أعلن قطاع كهرباء بني سويف ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يومى الأربعاء والخميس على مغذى المعلمين بمدينة بنى سويف ويشمل منطقه كنيسه بنى عطيه والأحوال المدنية والأبنية التعليمية والمعلمين وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً .
وحسب بيان لشركة كهرباء بنى سويف فإن قطاع الكهرباء يتقدم باعتذار للمواطنين عن هذا القطع بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يهيب بالمواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت " للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء.
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