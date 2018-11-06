انقطاع التيار الكهربائى عن بعض مناطق مدينة بنى سويف لمدة يومين

وحسب بيان لشركة كهرباء بنى سويف فإن قطاع الكهرباء يتقدم باعتذار للمواطنين عن هذا القطع بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يهيب بالمواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت " للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء.