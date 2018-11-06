اليوم السابع: منتدى شرم الشيخ يختتم فعالياته برسائل السيسى الحاسمة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، فى مقدمتها رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم، وتأكيد الرئيس أنه "إذا تعرض أمن الخليج للخطر فسوف نتحرك لحمايته"

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..



منتدى شرم الشيخ يختتم فعالياته برسائل السيسى الحاسمة: إذا تعرض أمن الخليج للخطر فسوف نتحرك لحمايته.. أقول للشعوب العربية: انتبهوا للحفاظ على بلادكم.. الأمن القومى العربى اختلف بعد 2011 عما قبلها ويعانى من حالة انكشاف وهناك دول خرجت من موازين القوى بالمنطقة.. والعناصر الإرهابية فى سوريا سوف تتحرك إلى المناطق الهشة فى الشرق الأوسط



الرئيس السيسى يشيد بـ "اليوم السابع" فى حواره مع الإعلام الأجنبى.. "اليوم السابع" يعتبره تشريفاً وتكليفاً بإمداد الصحف الأجنبية بالمعلومات الحقيقية عن مصر والمنطقة العربية.. ولجنة لإعداد قائمة بريدية للتواصل فوراً





السيسي: على وسائل الإعلام العربية عمل إحصاء للقوات العربية فى مصر والسعودية والخليج بعدد قواتها وتسليحها للتأكيد أننا قادرون على حماية بلادنا.. نحرص على تنسيق المواقف مع السودان الشقيق إيماناً بوحدة المسار والمصير بين شعبى وادى النيل



السيسي: نحن مع حق إثيوبيا فى التنمية لكن ليس على حساب حياة المصريين.. مصر لديها ثوابت فى سياساتها الخارجية تجاه الأزمات بالمنطقة.. وتتمسك بعدم التدخل فى شؤون الدول وعدم التآمر على أحد وعدم وجود دور للجماعات أو المليشيات المسلحة فى حل الأزمات

السيسي: عايز الصوت الإعلامى المؤيد لمصر وسلامتها وليس المؤيد للسلطة.. الإعلام لا يقوم بدوره بالصورة الصحيحة وترك الساحة خالية لوسائل التواصل الاجتماعى التى تضم



أشخاصا وأجهزة تقوم بدور سلبى.. وأتمنى أن يكون الإعلام المصرى صوتا مخلصا وأمينا وشريفا





أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرض EGYPT GATE EXPO











