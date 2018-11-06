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"المهن التعليمية" تستقبل وفداً من نظيرتها الليبية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:14 م
"المهن التعليمية" تستقبل وفداً من نظيرتها الليبية "المهن التعليمية" تستقبل وفداً من نظيرتها الليبية
كتب آية دعبس
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استقبل إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية نيابة عن"خلف الزناتي" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفدًا من نقابة المعلمين الليبية برئاسة "عبد النبى صالح محمد" وعضوية كلاً من سعد ابراهيم محمد، وأبو شناف العلمى سعيد، وفضل عبد الرقيب الشامخ، واحمد سالم عبد السلام ورمضان ماضى عبد الونيس، وفتحى منصور صالح، لبحث أوجه التعاون بين النقابتين الشقيقتين فى المجالات النقابية والتعليمية فى إطار تبادل الزيارات بين أعضاء اتحاد المعلمين العرب والذى تترأسه مصر بقيادة "الزناتى".

 

رافقه خلال هذا الاستقبال محمد عبدالله أمين عام نقابة المهن التعليمية، وحامد الشريف الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية. ووجه وفد نقابة المعلمين الليبية، الشكر لنقابة المعلمين المصرية، على حفاوة الاستقبال وتوفير كافة سبل الراحة، مؤكدين أن هذا ليس بجديد على نقابة المعلمين المصرية والذى ترتبط بعلاقة وطيدة مع شقيقتها الليبية.

 

 

 


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