المتحدث باسم الخارجية يلتقى المحررين الدبلوماسيين بالوزارة لبحث سبل التعاون

كتب ــ أحمد جمعة

التقى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، مع المحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، لبحث آلية التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة.

واستعرض المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، جهود المكتب الصحفى والإعلامى لدى وزارة الخارجية لتسهيل مهام المحررين الدبلوماسيين فى تغطية أخبار الوزارة.

واستمع المستشار أحمد حافظ إلى مقترحات المحررين الدبلوماسيين لتطوير آلية التواصل بين الوزارة والصحفيين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا حرص وزارة الخارجية الدائم للرد على استفسارات المحررين الدبلوماسيين.

وأكد المستشار أحمد حافظ – خلال اللقاء على عمق العلاقة بين الدبلوماسية والإعلام لخدمة قضايا السياسة الخارجية ومصالح مصر القومية، مشيدا بدور المحررين الدبلوماسيين بما يملكونه من خبرة لتحقيق هذه الأهداف.

فيما أعرب المحررون الدبلوماسيون عن تقديرهم البالغ للمؤسسة الدبلوماسية المصرية، وللوزير سامح شكرى على صمودهم فى المعركة التي تقودها الدبلوماسية المصرية باقتدار دفاعا عن مصالح الدولة والشعب المصرى.