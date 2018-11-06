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الكنيست سيناقش مشروع قانون الاعدام لفلسطينيين منفذى هجمات ضد اسرائيليين

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:01 م
الكنيست سيناقش مشروع قانون الاعدام لفلسطينيين منفذى هجمات ضد اسرائيليين وزير الدفاع الاسرائيلى افيجدور ليبرمان
أ ف ب
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أعلن وزير الدفاع الاسرائيلى افيجدور ليبرمان الثلاثاء أن الكنيست الاسرائيلى سيجدد النقاش الاسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالاعدام على فلسطينيين منفذى هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال ليبرمان فى تغريدة له على موقع تويتر "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم فى النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء" 14 نوفمبر.

وأضاف" وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى فى الكنيست بكامل هيئتها" مشددا على "أنه بعد ذلك لن نتراجع او نتوقف حتى ننتهى من المهمة". ويحتاج القانون لاقراره فى الكنيست أن تتم الموافقة عليه فى التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الاساسية".

 

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