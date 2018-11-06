القبض على 4 عاطلين قبل ترويجهم مخدر الاستروكس فى عين شمس

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط كلا من "أحمد ع إ" 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما " مخدرات " ، و"رجب م م" 24 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو، و كمية من مادة " الكيماتين " وزنت 300 جرام ، و كمية من مادة "الأسيتون" المستخدمة في تصنيع مخدر الاستروكس، مبلغ مالى 700 جنيه، و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط كلا من "أحمد م ش" 26 سنة، عاطل، و"محمود خ س" 21 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من الأستروكس المخدر وزنت 500 جرام ، مبلغ مالي 300 جنيه ، هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.