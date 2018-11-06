القبض على صاحب مطبعة لتزويره علامات تجارية فى شبرا

كتب إبراهيم أحمد

القى رجال المباحث بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على صاحب مطبعة للقيام بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة، بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى ووزارة الصحة وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

البداية كانت أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا و تمكنوا من ضبط " أشرف.ح.ا" 44 سنة صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكة بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى ووزارة الصحة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على المضبوطات "5 زنكة ومطبوعات ".

و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتقليد العلامات والمطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.