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"العربية للطيران المدنى": تطوير البنية التحتية للمطارات أبرز أهدافنا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:26 ص
"العربية للطيران المدنى": تطوير البنية التحتية للمطارات أبرز أهدافنا طائرة - ارشيفية
كتب أحمد حمادة
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أكد عبد النبى منار المدير العام التنفيذى للمنظمة العربية للطيران المدنى، أن المنظمة تتطلع لمزيد من التعاون مع الاتحاد العربى للنقل الجوى، وذلك وذلك من أجل تطوير منظومة الطيران عربيا، وتحقيق أكبر قدر من النجاحات فى صناعة الطيران.
 
وأضاف منار خلال كلمته باجتماع الجمعية العامة لاتحاد العربي النقل الجوى "الاكو"، أن هناك عدد من القضايا المشتركة بين المنظمة والاتحاد أهمها تطوير منظومة الطيران والمطارات، خاصة في تحديث البنية التحتية فى الدول العربية بما يخدم الصناعة، إضافة إلى تقديم أحدث التقنيات في مجالات الأمن وسلامة الطيران.
 
 
 

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