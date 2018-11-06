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السيسي يعلن مدينة أسوان عاصمة لشباب أفريقيا بختام منتدى شرم الشيخ

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:27 م
السيسي يعلن مدينة أسوان عاصمة لشباب أفريقيا بختام منتدى شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ: نهدف لتحويل منتدى شباب العالم إلى منصة كبرى للحوار بين الشباب.

 

وأضاف أن مخرجات هذا المنتدى كان عظيما وواقعيا والدولة المصرية ستنحاز إليكم دايما، كما قرر الرئيس السيسى إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة لشباب أفريقيا، على أن يتم انطلاق هذا العام منتدى الشباب العربى والأفريقى بأسوان.

 

وأشار إلى أن مصر الممتدة جذورها إلى أعماق التاريخ استطاعت احتواء كل الحضارات ويسهب ابناؤها للانطلاق نحو البناء والتنمية معتمدة على طموح شبابها.

 


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الرئيس عبد الفتاح السيسى

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ




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