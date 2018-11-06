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السجن المؤبد لمتهمين وبراءة 7 آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:07 م
السجن المؤبد لمتهمين وبراءة 7 آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج هيئة المحكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين" الحسينى.م" و" وخالد.ر" بالسجن المؤبد كما برأت 7 اخرين بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "فتح الله.خ" وشرعوا فى قتل شقيقه محمد فى اشتباكات بين عائلة المجنى عليه والمتهمين بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه والشروع فى قتل شقيقه فى مشاجرة واشتباكات بالأسلحة الالية  بين عائلة المتهمين والمجنى عليه بقرية الكتكاتة  بسبب خلافات أسرية حيث قام المتهمون باطلاق الأعيرة النارية من سلاح آلى على المجنى عليه وشقيقه مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى وتم نقله الى المستشفى للعلاج .

وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 

 


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