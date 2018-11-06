الرئيس السودانى يصل جلسة الإعلان عن توصيات منتدى شباب العالم

كتب محسن البديوى

وصل الرئيس السودانى، عمر البشر إلى مقر جلسة الإعلان عن توصيات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من الموضوعات، أثناء مشاركتة فى ندوة "كيف نبني قادة المستقبل"، بمنتدى شباب العالم، وشارك فيها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إذ قدم الوزيران عرضا مشتركا تناولا خلاله رحلة تطوير التعليم من رياض الأطفال إلى الجامعة بمصر، وربطها ببناء قادة المستقبل.