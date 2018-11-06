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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:05 م
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الرئيس الأفغانى يدشن الممر الجوى بين الصين وأفغانستان

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:00 م
الرئيس الأفغانى يدشن الممر الجوى بين الصين وأفغانستان الرئيس الأفغانى أشرف غنى
أ ش أ
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دشن الرئيس الأفغانى أشرف غنى اليوم الثلاثاء الممر الجوى بين الصين وأفغانستان بهدف دعم العلاقات التجارية بين الدولتين.

وذكر بيان نشره القصر الرئاسى فى أفغانستان - نقلته وسائل إعلام صينية اليوم - أنه "من المتوقع أن تكون أول شحنة يتم تصديرها إلى الصين هى 20 طنا من الصنوبر".

وأضاف البيان أن أفغانستان تنتج 23 ألف طن من الصنوبر سنويا، وسوف يتم تصديره كمنتجات أفغانية إلى الأسواق العالمية من الآن فصاعدا.
ووصف الرئيس الأفغانى الممر الجوى بأنه معلم مهم فى تعزيز العلاقات الثنائية، قائلا: إنه سيتم الاحتفال بيوم 6 نوفمبر كيوم وطنى للصنوبر كل عام فى أفغانستان.


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أشرف غنى

أفغانستان

الصين




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