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"الحمدين" يكرم إرهابى فى تنظيم "القاعدة" فاز فى مارثون بالدوحة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:20 م
"الحمدين" يكرم إرهابى فى تنظيم "القاعدة" فاز فى مارثون بالدوحة تميم بن حمد أمير الإرهاب
كتب - محمود محيى
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بالرغم من تصنيفه بقوائم الإرهاب الدولية والعربية، كرمت إمارة قطر الداعمة للإرهاب واللتطرف فى المنطقة، العداء القطري مبارك العجي، بعد فوزه في ماراثون رياضي بالدوحة.

 

ونشر العجي، الذى ينتمى لتنظيم "القاعدة"، على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صورا التقطت له في السباق الأخير الذي كرمته فيه الحكومة القطرية في 6 أكتوبر الماضي.

 

وكتب القيادى بتنظيم القاعدة: "حصلت على المركز الثاني بعد طيحة صغيرة، والحمد لله قدرت أعوض ويستاهل أخوي مروان الجلهم المركز الأول".

 

والجدير بالذكر، أن العداء القطرى متهم بانضمامه فى صفوف تنظيم القاعدة، وتمويل الجماعات المتطرفة، وأعلنت الدوحة في 22 مارس الماضي أنه مطلوب لديها، إلا إنه لا يزال يمارس أنشطته بشكل طبيعي، بل وتكرمه الحكومة القطرية.

 

 


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