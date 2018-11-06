الجيش اليمنى يقتل عددا من الحوثيين ويسيطر على مواقع جديدة فى الحديدة

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تمكنت قوات الجيش اليمني، بإسناد بمقاتلات التحالف العربي، من السيطرة على منشآت ومواقع جديدة في الحديدة (غربي اليمن)، وقتل عددًا من عناصر مليشيات الحوثي، في إطار العملية العسكرية الرامية لتحرير المحافظة وميناءها الاستراتيجي.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، بمقتل ما لا يقل عن 23 عنصرًا حوثيًا جراء مواجهات مع قوات الجيش في الأحياء الشمالية الشرقية والأحياء الجنوبية، فيما سلم 14 آخرين أنفسهم بينهم مجموعة من القناصة، إضافة إلى مغادرة عشرات القادة والمسلحين الحوثيين المدينة نحو صنعاء وحجة.

كما تمكنت قوة تابعة لألوية العمالقة من استهدف تجمع للمليشيات الحوثية بصاروخ حراري في إحدى المواقع المحيطة بالمدينة، ما أسفر عن مقتل 4 من المسلحين الحوثيين.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمن، أن وحدات من الجيش مشطت (دوار المطاحن) والمواقع القريبة منه، قبل أن تشن هجومًا موسعًا تمكنت خلاله من السيطرة على شركة (مطاحن البحر الأحمر) والمرافق التابعة لها بالكامل، إضافة إلى السيطرة النارية على مواقع محيطة بمتجر "سيتي ماكس"، لافتًا إلى أن القوات توغلت في مسافات إضافية بشارع الخمسين للاقتراب من ميناء الحديدة، الذي أصبح على بعد أقل من 4 كيلو مترات.

وفي سياق متصل، احتجزت مليشيات الحوثي، عشرات الأطباء - من بينهم أجانب - لساعات في مستشفى 22 مايو، حيث نشرت المليشيات مجموعة من مسلحيها على سطح المستشفى ومحيطه لمحاولة منع تقدم قوات الجيش.