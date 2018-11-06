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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:06 م
خالد صلاح
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الجيش الجزائرى يدمر قنبلتين تقليدتى الصنع شرقى البلاد

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:00 م
الجيش الجزائرى يدمر قنبلتين تقليدتى الصنع شرقى البلاد الجيش الجزائرى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش دمرت قنبلتين تقليديتى الصنع بولاية تبسة شرقى البلاد.

وقالت وزارة الدفاع  فى بيان اليوم الثلاثاء إنه فى إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة (دورية) للجيش أمس بولاية تبسة قنبلتين تقليديتى الصنع.

وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز (دوريات) للجيش إثر عمليات متفرقة بكل من برج باجى مختار وعين قزام جنوبى البلاد 30 منقبا عن الذهب وحجزت ستة أجهزة كشف عن المعادن و12 مولدا كهربائيا و34 مطرقة ضغط.

وتابع البيان أن قوات الجيش ضبطت تاجرى مخدرات بحوزتهما 56340 قرصا مهلوسا بالجلفة وسط البلاد، فيما تم توقيف 3 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالنعامة غربى البلاد.

 

 


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