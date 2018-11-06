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الجمعة ..إطلاق مهرجان رياضى تحت شعار "إجرى لصحتك" بالاسكندرية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:01 م
الجمعة ..إطلاق مهرجان رياضى تحت شعار "إجرى لصحتك" بالاسكندرية عبد العزيز قنصوة - محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلن  الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية عن إطلاق مهرجان رياضي للجري والمشي والدرجات لجميع أبناء الإسكندرية تحت شعار " إجري لصحتك "  يوم الجمعة القادم  8 نوفمبر 2018 في تمام الساعة السابعة صباحا، وينطلق من موقف سبورتنج أمام فندق نوبل وحتي مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "100  مليون صحة".
 
ودعا المحافظ ،  جميع الشباب السكندري وكافة الفئات العمرية المختلفة للمشاركة في المهرجان الرياضي. مشيرا أن المهرجان يؤكد على أهمية الحفاظ على الصحة، كما يدعم المبادرة الرئاسية "100  مليون صحة" التي تساهم في القضاء على فيرس سي، ذلك المرض الفتاك الذي عانينا منه عدة سنوات ماضية.
 
ولفت قنصوة  ،،أنه خلال المهرجان سيتم تواجد عدة عيادات متنقلة تابعة لمبادرة "100  مليون صحة" للكشف والمسح الشامل علي المشاركين في المهرجان، موجها المشاركين بضرورة إحضار الرقم القومي لإجراء الفحوصات. كما كشف أيضا عن وجود العديد من الهدايا والشهادات للمشاركين في المهرجان تشجيعا لهم.
 
 
 
 
 
 
 

 


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