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فى المناطق الريفية.. الخميس

الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر حلول الطاقة الشمسية وإمدادات المياه

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:00 ص
الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر حلول الطاقة الشمسية وإمدادات المياه الجامعة الأمريكية
وائل ربيعى
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تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر حلول الطاقة الشمسية للكهرباء وإمدادات المياه فى المناطق الريفية الذى ينظمه معهد البحوث للبيئة المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة برلين التقنية بالجونة، وذلك يومى الأربعاء والخميس المقبلين بقاعة معتز الألفى بفرع الجامعة بالقاهرة الجديدة.

 

ويهدف المؤتمر ، الذى يقام على مدار يومين، إلى عرض ومناقشة المناهج والتطبيقات الواعدة  للأنواع المختلفة من الطاقة المتجددة كحلول مستدامة لسكان الريف الذين لا يستطيعون الحصول على إمدادات الطاقة والمياه المركزية. يضم المؤتمر باحثين وقادة الصناعة وأصحاب المصالح المجتمعية من مصر والعالم، حيث يجتمعون لاستكشاف دور الطاقة الشمسية فى المساعدة على ضمان توفير إمدادات كهربائية ومياه شرب آمنة يمكن الاعتماد عليها للجميع.

 

يلقى الكلمة الافتتاحية الدكتور حسن الفوال، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. المتحدثين الرئيسيين هم وولف جانجد يكهاوت، ممثلاً عن جامعة هافن سيتى هامبورغ؛ ولوكاسواجنر، ممثلاً عن معهد فراونهوفر. تتضمن قائمة المتحدثين خلدون خشمان، أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه؛ وأحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

 

 

 

 


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