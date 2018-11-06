التليجراف: عشرات الآلاف من الروس فى بريطانيا "جواسيس"

كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "التليجراف"، فى تقرير إن عشرات الآلاف من الروس الذين يعيشون فى بريطانيا هم جواسيس.

وبحسب الصحيفة فأن التقرير صدر من مركز دراسات "هنرى جاكسون" وأيده مدير MI6 السابق السير ريتشارد ديرلوف، ويقول التقرير إن موسكو زادت من نشاطها الاستخباراتى فى بريطانيا منذ 2010، وتدير شبكات جاسوسية بارتياح وبمستويات تفوق تلك التى شهدتها البلاد فى الحرب الباردة.

وأشار التقرير إلى وجود 200 ضابط عمليات فى بريطانيا بجانب نحو 500 عميل يركزون عملهم على الحروب السياسية، ومهمتهم الأساسية جمع المعلومات عن أشخاص يحظون باهتمام الاستخبارات الروسية، أغلبهم ممن تولوا مناصب مهمة أو كانوا يتولون مناصب مهمة.

ورغم أن بريطانيا كانت طردت 23 دبلوماسيا روسيا باعتبارهم جواسيس فى أعقاب عملية تسميم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا، فأن ريتشارد ديرلوف، يقول "المخابرات الروسية فعالة للغاية فى الغرب وعلينا تركيز جهودنا وخبراتنا لمراقبة هؤلاء العملاء وإيقاف خطرهم.

ومن المعروف أن تسميم سكريبال تسبب فى أزمة سياسية بين موسكو ولندن، حيث أعلنت الحكومة البريطانية اتهامها لموسكو بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التى تمت بغاز أعصاب فى 4 مارس الماضى.

وقبلها ظلت عملية اغتيال ضابط المخابرات الروسى السابق ألكسندر ليتفينينكو المعارض لبوتين فى لندن سببا فى توتر العلاقات بين البلدين رغم أن موسكو تنكر الاتهامات فى القضيتين.