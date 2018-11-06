video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التليجراف: عشرات الآلاف من الروس فى بريطانيا "جواسيس"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:51 م
التليجراف: عشرات الآلاف من الروس فى بريطانيا "جواسيس" سيرجى سكريبال
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
ذكرت صحيفة "التليجراف"، فى تقرير إن عشرات الآلاف من الروس الذين يعيشون فى بريطانيا هم جواسيس.
 
وبحسب الصحيفة فأن التقرير صدر من مركز دراسات "هنرى جاكسون" وأيده مدير MI6 السابق السير ريتشارد ديرلوف، ويقول التقرير إن موسكو زادت من نشاطها الاستخباراتى فى بريطانيا منذ 2010، وتدير شبكات جاسوسية بارتياح وبمستويات تفوق تلك التى شهدتها البلاد فى الحرب الباردة.
 
 
وأشار التقرير إلى وجود 200 ضابط عمليات فى بريطانيا بجانب نحو 500 عميل يركزون عملهم على الحروب السياسية، ومهمتهم الأساسية جمع المعلومات عن أشخاص يحظون باهتمام الاستخبارات الروسية، أغلبهم ممن تولوا مناصب مهمة أو كانوا يتولون مناصب مهمة.
 
 
ورغم أن بريطانيا كانت طردت 23 دبلوماسيا روسيا باعتبارهم جواسيس فى أعقاب عملية تسميم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا، فأن ريتشارد ديرلوف، يقول "المخابرات الروسية فعالة للغاية فى الغرب وعلينا تركيز جهودنا وخبراتنا لمراقبة هؤلاء العملاء وإيقاف خطرهم.
 
 
ومن المعروف أن تسميم سكريبال تسبب فى أزمة سياسية بين موسكو ولندن، حيث أعلنت الحكومة البريطانية اتهامها لموسكو بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التى تمت بغاز أعصاب فى 4 مارس الماضى.
 
 
وقبلها ظلت عملية اغتيال ضابط المخابرات الروسى السابق ألكسندر ليتفينينكو المعارض لبوتين فى لندن سببا فى توتر العلاقات بين البلدين رغم أن موسكو تنكر الاتهامات فى القضيتين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كتاب جديد يكشف محاولة بريطانيا حماية الجاسوس "سكريبال" من الاغتيال

الكرملين: لا صحة للمزاعم عن تورط بوتين فى حادث سكريبال

روسيا تنفى محاولة اختراق منظمات وقتل الجاسوس سكريبال

روسيا

لندن

الجواسيس الروس

سيرجى سكريبال

ألكسندر ليتفينينكو

بريطانيا

ريتشارد ديرلوف




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة