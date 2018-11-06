الأمم المتحدة: أكثر من 400 أفغانى قتلوا أو جرحوا خلال الانتخابات

أ ف ب

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن أكثر من 400 أفغانى قتلوا أو جرحوا فى أعمال عنف جرت خلال الانتخابات التى أجريت على مدى ثلاثة أيام الشهر الماضى، مما يجعلها الانتخابات الأكثر دموية فى البلاد.

وقالت بعثة المراقبة الدولية فى أفغانستان فى تقرير إن غالبية الضحايا البالغ عددهم 435 -- 56 قتيلا و379 جريحا -- قتلوا أو جرحوا فى اليوم الأول من الانتخابات فى 20 أكتوبر.

ويقارن هذا العدد ب251 شخصا قتلوا أو جرحوا فى الانتخابات الرئاسية عام 2014 التى شابتها عمليات تزوير، مما يجعل هذه الانتخابات الأكثر دموية منذ أن بدأت البعثة الدولية فى تسجيل الإصابات بين المدنيين فى 2009.

وفى الأشهر الستة التى سبقت الانتخابات قتل أو جرح نحو 500 شخص -- أكثر من ثلثهم من النساء والأطفال -- وخطف 245 آخرين.

وقالت البعثة الدولية إن "أعمال عنف متعمدة ضد مدنيين وأهداف مدنية -- والتى تتضمن مراكز اقتراع -- إضافة إلى هجمات عشوائية، ممنوعة قطعا بموجب القانون الدولى وتمثل جرائم حرب".