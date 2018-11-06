الأمم المتحدة: أعمال العنف ضد انتخابات البرلمان الأفغانى سجلت معدلات قياسية

نيويورك(أ ش أ)

أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف والترويع التى تقوم بها حركة طالبان المسلحة ضد الانتخابات البرلمانية الأفغانية سجلت معدلات قياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة، فى تقرير نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن الهجمات التى شنتها طالبان فضلا عن أعمال الترهيب التى قامت بها ضد الانتخابات البرلمانية فى أفغانستان، التى أُجريت الشهر الماضى، أسفرت عن تسجيل رقم قياسى فى أعداد الخسائر الواقعة بين صفوف المدنيين.

كما رصدت المنظمة الأممية، حجم الخسائر فى صفوف المدنيين الذى وصل إلى ما لايقل عن 435؛ من بينهم 56 قتيلا و379 مصابا، خلال يوم إجراء الانتخابات فى الـ20 من شهر أكتوبر الماضى وفى الأيام التالية له، حيث تم إجراء الانتخابات التى كانت قد تم تأجيلها.. مؤكدة أن حصيلة الخسائر كانت أعلى من مثيلاتها فى أربع انتخابات سابقة.

كما كشفت عن وجود حملة متعمدة تعمل على تعطيل وتقويض العملية الانتخابية فى أفغانستان.

من جانبها، أشارت صحيفة /نيويورك تايمز/ إلى أن طالبان تعمل على طرد القوات الأجنبية من البلاد وإلحاق الهزيمة بالحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، فضلا عن إطلاق سلسلة من التهديدات ضد الانتخابات، إذ كانت ثلاثة من بين تلك التهديدات خلال الأيام التى سبقت إجراء الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه تم شن عدة هجمات على مراكز تسجيل الناخبين، خلال الأشهر السابقة للانتخابات، أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن بعض منها.