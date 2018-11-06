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اقتراح برلمانى بتحصيل 5% من قيمة الوحدة المخالفة شرطا للتصالح

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:30 ص
اقتراح برلمانى بتحصيل 5% من قيمة الوحدة المخالفة شرطا للتصالح النائب محمد إسماعيل امين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء عدا مادة تحديد قيمة التصالح، بالإضافة لأزمة اعتماد الأحوزة العمرانية، وبعدها سيصبح القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة.

وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى حضور نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضرى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، للبت فى اعتماد الأحوزة العمرانية وفقا لأخر تصوير جوى عام 2017، بالإضافة لضرورة تحديد القيمة فى القانون وعدم تركها للائحة التنفيذية.

واقترح أمين سر لجنة الإسكان، تحديد 5% من القيمة السوقية للوحدة وفقا لتقييمات الضرائب العقارية شرطا للتصالح، وفيما يخص الإدارى يكون ضعف الرقم والتجارى يكون ثلاث أضعاف القيمة، مؤكدا على أن هذا الأمر يمثل عدالة اجتماعية ويجعل القانون جاذبا للمواطنين.

 

 


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