اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن أهم الأخبار والتقارير اليوم الثلاثاء، منها إصدار التأمين الصحى 4 قرارات تنهى أزمات علاج المصابين بالأمراض المزمنة، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء".







































