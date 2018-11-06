اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن أهم الأخبار والتقارير اليوم الثلاثاء، منها إصدار التأمين الصحى 4 قرارات تنهى أزمات علاج المصابين بالأمراض المزمنة، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء".
"المولد يعنى حلاوة".. انخفاض أسعار الحلوى 10% عن العام الماضى.. اختفاء الحصان والعروسة المصنوع من السكر
الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة