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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:08 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:14 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء الرئيس السيسى
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن أهم الأخبار والتقارير اليوم الثلاثاء، منها إصدار التأمين الصحى 4 قرارات تنهى أزمات علاج المصابين بالأمراض المزمنة، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء".
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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