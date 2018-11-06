استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

وكالات

استقر مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب نتائج الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفى بالكونجرس الأمريكى والتى بدأت اليوم مع توقعات بأن يسيطر الديمقراطيون على أغلبية المجلس.

وأظهر مسح حديث أمس، تفوق الديمقراطيين على الجمهوريين بنحو 7% وفقاً لأصوات ألف ناخب.

فيما ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" بنحو 1.8% بعد أن وافقت على بيع وحدة التكنولوجيا لديها إلى شركة "أمريكان إندستريال بارتنرز".

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعى عند 25466.1 نقطة.

كما استقر "ستاندرد آند بورز" عند 2738.6 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 7328.2 نقطة. وخلال الفترة ذاتها، استقر مؤشر الدولار الرئيسى الذى يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.230.