استطلاع بريطانى: 54% من المواطنين يؤيدون البقاء تحت مظلة الاتحاد الأوروبى

أظهر استطلاع للرأى يعد الأكبر من نوعه فى بريطانيا أن البريطانيين سيصوتون للبقاء فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 54 فى المائة مقابل 46 فى المائة سيدعمون إجراء الخروج فى حال اجراء استفتاء ثان حول مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى.

وتوصل الإستطلاع الذى أجراه معهد سورفايشن فى الفترة ما بين 20 أكتوبر و2 نوفمبر بتفويض من القناة الرابعة البريطانية المستقلة، وشمل 20 ألف شخص أن أكثر من 4 من بين كل 10 بريطانيين سيدعمون إجراء استفتاء آخر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ووفقاً لقناة يورو نيوز الاوروبية، كشف الاستطلاع أن الدعم لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى قد انخفض بشكل كبير فى المناطق التى حققت أكبر عدد من الأصوات فى استفتاء البريكسيت فى العام 2016، مما يشير إلى تحول كبير فى الرأى العام فى الوقت الذى تسير فيه بريطانيا إلى بوابة الخروج من الاتحاد الأوروبى.