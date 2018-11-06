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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:29 م
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استطلاع: التحسن الاقتصادى فى الولايات المتحدة لا ينعكس على المواطنين

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:00 م
استطلاع: التحسن الاقتصادى فى الولايات المتحدة لا ينعكس على المواطنين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أظهر استطلاع رأى حديث نشرته مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادى العالمى أنه بالرغم من التقارير الاقتصادية الإيجابية التى نشرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول الأداء الاقتصادى فى الولايات المتحدة، إلا أن غالبية الأمريكيين لا يشعرون بأن وضعهم المالى قد تحسن منذ أن تم انتخاب ترامب رئيسا فى عام 2016.

وأوضح استطلاع الرأى - الذى أجراه موقع التمويل الشخصى "بنك ريت - "أن 38% فقط من الأمريكيين قالوا إن أوضاعهم المالية تحسنت منذ انتخابات عام 2016، فى حين قال 17% منهم إن أوضاعهم أصبحت أكثر سوءا، ويقول 45% إن أوضاعهم ما زالت كما هى دون أى تغيير.
وقال مارك هامريك، كبير المحللين الاقتصاديين فى "بنك ريت"، إن الاقتصاد الأمريكى تحسن كثيرا منذ أن تم انتخاب ترامب، إلا أن هذا التحسن الاقتصادى لم ينعكس على الجميع.

وكشف استطلاع الرأى أن الآراء حول الاقتصاد الأمريكى تُبنى على أسس سياسية بحتة، حيث يرى 29% فقط من الديمقراطيين أن الاقتصاد قد تحسن فى ظل عهد ترامب، فى حين يعتقد 60% من الجمهوريين أنه قد تحسن بالفعل، فيما نسب 7% من الديمقراطيين فقط الفضل فى هذا التحسن إلى ترامب وحزبه.

وقال مايكل بوسكن، أستاذ الاقتصاد فى جامعة ستانفورد، إن ترامب يستحق بعض الثناء بالفعل على تحسن الاقتصاد، ونوه بأنه على الرغم من أن السياسات التنظيمية والضريبية التى وضعها ترامب كانت جيدة لنمو الاقتصاد، إلا أن محاولاته لربط اسمه بالتحسن الاقتصادى تشير إلى أنه سيتحمل اللوم أيضا فى حالة حدوث انكماش اقتصادى.


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